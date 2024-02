“Pensavo di aver trovato la soluzione per non pagare le bibite del minibar ma il giorno dopo ho ricevuto un conto da 175 dollari”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Ildelle camere d’hotel è spesso un’insidia per molti clienti. E’ andato virale su TikTok il video realizzato da Bella che, ignara della presenza di rilevatori di posizione delle bevande dentro il mini-frigo, le ha spostate tutte, sostituendole con delle bottigliette d’acqua e delle lattine di Pepsi. Nel contenuto, la creator ha mostrato l’intero procedimento, spiegando di essere una persona “intelligente” peruna(apparentemente) economica per dissetarsi senza spendere troppo. Bella, ha raccontato difatto un ampio rifornimento (di acqua e non solo) in un negozio esterno alla struttura, per evitare di ritrovarsi di notte ad aprire e bere una bottiglietta del. Qualcosa però, è andato storto, in quel che doveva essere il ‘cortometraggio che ...