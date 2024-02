Pelle di porcellana come le modelle di Margiela | i segreti beauty

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Maisonchiude la Paris Fashion Week con un tocco ultra glam: merito della collaborazione con Pat McGrath. La make-up artist ha realizzato unaeffettoper le suediventata virale. Maisonha segnato la passerella della Paris Fashion Week. La collezione Haute Couture realizzata sotto la guida e visione di John Galliano, ribattezzata Artisanal, esprime tutto l’estro drammatico attraversoche restituiscono unadidelle bambole. Non si tratta di effetti speciali, ma semplicemente della bravura impeccabile di Pat McGrath. La make-up artist delle star non ama perdersi neppure un appuntamento della Fashion Week parigina. Di fatto è stata fortemente attiva durante la ...

Tutti sono pazzi per la tecnica di Pat McGrath utilizzata per la sfilata Maison Margiela Couture Primavera 2024 e ha invaso TikTok e il web per la ... (metropolitanmagazine)

Dopo il boom mediatico della glass skin, la moda ci ha ricordato che il 2024 sarà l'anno dove a far da padrone sul fronte beauty saranno visi extra glow e, conseguentemente, l'illuminante sarà il prod ...Pat McGrath ha collaborato con Maison Margiela per creare i look delle bambole di porcellana che le modelle hanno indossato alla sfilata.Pat McGrath e la settimana della Moda di Parigi vanno a braccetto, e la leggendaria truccatrice ha fatto di nuovo colpo con un look della sfilata di Maison Margiela haute couture primavera 2024, ...