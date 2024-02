Pegaso d’oro a Padre Bernardo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, conferirà oggi il Gianni, abate di San Miniato al Monte. "La figura di- ha detto il presidente Giani - sta caratterizzandosi sempre più nel tempo per la sua spiritualità e come espressione autentica dell’anima toscana fondata sulla pace e sul dialogo tra i popoli e fra le religioni. Per questo abbiamo deciso di conferirgli il, massima onorificenza della Regione". La cerimonia si svolgerà alle 15 a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze.Gianni è diventato un simbolo di dialogo e condivisione, punto di riferimento non solo per la comunità cattolica.