Pedullà | «Pavard come Paramatti? Rosicamento di un tuttologo!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)promuove l’acquisto di Benjamine attacca chi lo ha paragonato all’ex difensore Michele. Che frecciata! ALTRO CHE? Nel suo editoriale su Sportitalia.com, Alfredodissa a favore di Benji l’interista: «Benjaminha confermato, ancora una volta, di valere il pesante investimento (circa 30 milioni) fatto per regalarlo a Simone Inzaghi. Eppure in quei giorni della scorsa estate, quando il Bayern stava cedendo al pressing dell’Inter, un presunto tuttologo lo aveva bollatoun acquisto inutile. Inconcludente, assurdo, praticamente ridicolo. E sicil Nostro soffre diacuto quando non si tratta dei suoi “pupilli” della panchina, la critica ha rasentato l’offesa, al punto da ...