Pedullà | «Calhanoglu fra i migliori? Ricordiamoci l’arrivo all’Inter!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)ora è una delle certezze dell’Inter, ma non era così quando è arrivato a parametro zero dal Milan nel 2021. Questo lo ricorda, in collegamento da Roma stasera a Sportitalia. CORSA CONTINUA – Alfredo, dopo la vittoria sulla Juventus, non vede cambi di ritmo dell’Inter: «Vedremo quella che abbiamo visto fin qui. Per come siamo arrivati a febbraio hai degli indizi che sono vicini a una prova. Mi aspetto la stessa situazione anche nelle prossime giornate e mi ha colpito il fare mercato valorizzando, quasi sempre a zero. Oggi parlano tutti di Hakancome uno dei, addirittura per qualcuno il migliore al mondo, ecome è arrivata. Mi attendo che l’Inter continui il suo percorso». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il ...