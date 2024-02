Pd | M5s e ScN | lanciano ‘Comitato liberazione Sicilia da lobby e affari’ | ipotesi accordo per prossime elezioni

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Pubblicato il 7 Febbraio, 2024 Sud chiama Nord, Pd e M5s insieme per costruire un “comitato didelladai comitati d’affari” perché “in ogni segmento dell’amministrazione di questa Regione c’è una visione lobbistica politico-mafiosa e affaristica”, un progetto che dovrà partire “almeno due anni prima della scadenza naturale di questa legislatura, lavorando con uno schema ufficiale e trovando la sintesi per coinvolgere territori ed elettori”. E’ questa la linea emersa nella prima conferenza stampa unitaria organizzata a Palazzo dei Normanni dai tre gruppi di opposizione all’Assemblea regionale: Pd, M5s e Sud chiama Nord.“Nessuno vuole partire da posizioni di rendita – ha chiarito il leader di ScN Cateno De Luca – ma certamente bisogna arrivare a un metodo che individui una sintesi che porti al candidato della coalizione e anche a ...

