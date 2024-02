Paventi | «Mkhitaryan | motivazioni in Roma-Inter! Una volontà»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) L’Inter sabato alle 18 sarà di scena all’Olimpico contro ladi De Rossi. Uno dei protagonisti della gara, secondo il giornalista Andrea, potrebbe essere: le sue parole in collegamento su Sky Sport 24 DIMOSTRARE – Queste le considerazioni di: «avràspeciali, che è arrivato all’Inter a zero fortemente voluto dalla società ed Inzaghi pronto a cucirgli attorno il ruolo che aveva nella parte finale con la. A Milano è diventato un centrocampista nel senso pieno del termine, da tempi alla squadra è cresciuto in impostazione, nei contrasti vinti e palle recuperate. In questa parte centrale della sua carriera è stato fondamentale il lavoro fatto con Inzaghi. Andrà ad affrontare lacon la ...