Patente e stretta Ue | “Ora codice della strada europeo Multe da uniformare”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Roma, 7 febbraio 2024 –, ritiro eeuropea. “Era ora”, sono le prime parole di Luigi Altamura, comandantepolizia locale di Verona, esperto di sicurezza. “C’era grande attesa per questo provvedimento – sottolinea -. Ora naturalmente servirà un atto di ogni singolo governo perché la direttiva Ue diventi operativa”., la: con il ritiro ora scatta lo stop alla guida in tutta Europa. Qual è la velocità limite "Ora un” Per il comandante Altamura i tempi sono maturi per arrivare ale norme sulla sicurezzale. “Questo obiettivo non è più rinviabile - osserva -. E servirebbe anche sulle sanzioni al...