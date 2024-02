Pasticcio delle destre sul premierato La riforma di Meloni è già da riscrivere

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Altro che definitivo. Sul testo dellacostituzionale vistata dai leader del Centrodestra, la maggioranza (e il governo) combina l’ennesimo. Al punto che l’ambitopotrebbe cambiare ancora, rispetto alla formulazione presentata non più tardi di lunedì scorso in Parlamento, per di più su uno dei punti più delicati, quello dei poteri del premier eletto in caso di sfiducia. Buco normativo nel testo presentato al Parlamento. Non si sa cosa accade in caso di sfiducia su un atto del governo Ad annunciarlo in Senato è stata la ministra per le riforme Maria Elisabetta Casellati. Un invito a nozze per le opposizioni, leggi Pd e Avs, che hanno ribadito l’intenzione di fare ostruzionismo, finché rimane sul campo l’elezione diretta del premier, mentre anche Italia Viva, favorevole al modello scelto dalle ...