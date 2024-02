Parità di genere | Parzani | “Donne al vertice sentano responsabilità di rappresentare altre donne”

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) “Credo che leche ricoprono posizioni importanti debbano pensare di avere ladianche tante. È il momento di dare l’esempio per un modello diverso, facendo una riflessione non tanto sulma soprattutto sul talento”. Lo ha detto Claudia, presidente di Borsa italiana, in occasione della seconda edizione