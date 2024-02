Parigi 2024 | pallavolo | tre ufficiali di gara italiani ai Giochi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Roma, 7 feb. - (Adnkronos) - Trediazzurri a. La Fivb hazzato la designazione dei fischiettiche prenderanno parte aiOlimpici di. Daniele Rapisarda, Stefano Cesare e Davide Crescentini sono stati infatti nominati dalla federazione internazionale rispettivamente come Challenge Referee, Arbitro per il torneo die Arbitro per il torneo di beach volley. La notizia testimonia ancora una volta il ruolo di primo piano della scuola arbitrale italiana, che si conferma tra le eccellenze del movimento pallavolistico mondiale.