Paperwall | la rete nascosta e “locale” della propaganda cinese globale svelata da Fittarelli Citizen Lab

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Lo scorso ottobre un’indagine del Foglio aveva scoperto una piccoladi siti utilizzata per diffonderein Italia. Sei pagine che si spacciano per testate giornalistiche italiane a vocazione, con vesti grafiche e contenuti diversi, ma accomunate dallo stesso modus operandi e dallo stesso servizio di hosting (la “casa” dei siti web) riconducibile a una realtà. Oggi, una nuova indagine diLab rivela che l’operazione è molto più vasta: interessa più lingue e almeno trenta Paesi in quattro continenti. Una macchina complessa di disinformazione, in grado di esportare le narrazioni cinesi in maniera capillare e mirata. In Italia questi siti hanno nomi come “Venezia Post”, “Napoli Money” e “Roma Journal”. Si presentano tutti come un “noto sito web di ...