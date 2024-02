Paparesta | «L’Inter convince! E non mi stancherò di dare un merito»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)approva il rendimento del, a maggior parte dopo la partita contro la Juventus. L’ex arbitro, ospite in studio a Sportitalia, guarda anche le persone che hanno portato a questi risultati. IN ASCESA – Gianlucavede tanto di buono: «Quest’Inter convince, in più bisogna avere la consapevolezza del lavoro fatto. Non mimai di dire che la dirigenza è riuscita, in un momento di assenza della proprietà che è bloccata in Cina, ha fatto crescerenonostante le difficoltà. Ha dimostrato come i suoi dirigenti, Giuseppe Marotta e Piero Ausilio soprattutto, siano riusciti a costruire una rosa che sembrava deficitaria dopo la delusione della perdita di Romelu Lukaku. Dopo che lui è andato via, perché aveva altri interessi dopo che sembrava fosse attaccato alla maglia, sono ...