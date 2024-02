Paolo Jannacci e Stefano Massini ospiti a Sanremo con “L’uomo nel lampo”

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)(musicista, cantautore e figlio del grande Enzo) e(scrittore e narratore, unico italiano ad aver vinto il Tony Award premio Oscar del teatro americano), sarannoal Festival digiovedì 8 febbraio con “nel”, un brano inedito di denuncia sociale. Arrangiamento ed orchestra diretta dal Maestro L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Fiorella Mannoia in gara al Festival di2024 con il brano “Mariposa” Babelnova Orchestra al Festival dicon Dargen D’Amico in un omaggio a Ennio Morricone Radio 2 a, oltre 100 ore ...

«Enzo era anche difficile da frequentare, era anche faticoso, per chi non capisce: se tu capisci, sai cosa prendere dalle persone e sai cosa ... (linkiesta)

Firenze, 5 febbraio 2024 – “Un racconto bellissimo, ci toccherà molto”. Così Amadeus ha presentato in conferenza stampa la canzone che giovedì 8 ... (lanazione)

Paolo Jannacci (musicista, cantautore e figlio del grande Enzo) e Stefano Massini (scrittore e narratore, unico italiano ad aver vinto il Tony Award premio Oscar del teatro americano), saranno ospiti ...Forse arrivano o forse no sul palco di Sanremo i trattori. Ma anche questo Sanremo non può che essere un evento politicissimo, così come lo è sempre stato, perché ...Paolo Jannacci e Stefano Massini saranno ospiti al Festival di Sanremo giovedì 8 febbraio 2024 con L’uomo nel lampo, un brano inedito di denuncia sociale, con arrangiamento e orchestra diretta dal ...