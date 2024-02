Pantani | la procura Rimini verso la terza archiviazione sulla morte

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) AGI - Il prossimo 14 febbraio ricorrerà il ventesimo anniversario dalladi Marco, il grande campione di ciclismo ritrovato cadavere ain un residence del lungomare. Lariminese sembra orientata a chiedere l'dellainchiestadel 'Piratà per la quale la famiglia, in particolare la madre Tonina, hanno sempre sostenuto l'ipotesi dell'omicidio. Secondo quanto si apprende, anche nell'ultimo filone di inchiesta non sarebbero emersi ulteriori novità tali da far propendere a quest'ultima tesi. L'autopsia e gli esami all'epoca rivelarono che il decesso, avvenuto tra le 11.30 e le 12.30, fu causato da un edema polmonare e cerebrale conseguente a un'overdose di cocaina e psicofarmaci. ...