Panchina Milan | Thiago Motta nuovo allenatore? Ecco come giocherebbe

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)potrebbe diventare ilrossonero per la prossima stagione:..sarà il prossimodel? Non si sa, però, ci sono delle possibilità che questa domanda possa diventare un’affermazione. Il nome dell’italo-brasiliano, attualmente alla guida del Bologna, è più che una suggestione in casa. L’ad Giorgio Furlani è, infatti, stregato dal gioco dei rossoblù e vede inun punto fermo per il presente e il futuro del club rossonero. C’è anche il nome di Antonio Conte per ladel ...