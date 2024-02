Panchina Milan | l’ex vice di Antonio Conte | ecco cosa sta aspettando

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)potrebbe essere il futuro delladel: le parole deldell’allenatore italiano Fuori dalla Champions League e dalla Coppa Italia, terzi in campionato ma lontani dal primo posto: la stagione delè stata fin qui molto deludente. La squadra di Pioli avrà a disposizione qualche altro mese per far cambiare idea al mondo rossonero, magari vincendo l’Europa League, ma per il momento il futuro del tecnico italiano è in bilico. Pioli potrebbe infatti dire addio al termine della stagione e al suo posto la dirigenza delsta valutando diversi profili. Tra questi uno dei più quotati è quello di, al momento svincolato. Intervistato Cusano Italia Tv il suo ex ...