Panchina Milan | Giorgio Furlani sul futuro di Pioli | certe voci annoiano…

(Di mercoledì 7 febbraio 2024), l’amministratore delegato, ha parlato deldisullarossonera All’evento organizzato dalper il lancio e la presentazione della quarta maglia in collaborazione con Puma e PLEASURES hanno presenziato diversi giocatori in rappresentanza della squadra. Tra questi Noak Okafor, Rafael Leao, Christian Pulisic, Olivier Giroud e Theo Hernandez. Presenti anche due componenti della formazione femminile del, ovvero Laura Giuliani e Chanté Domping. Raggiunto dai microfoni dei media presenti, l’amministratore delegato del, ha risposto ad alcune domande. Tra i vari argomenti toccati, anche quello che riguarda il ...

Panchina Milan , Thiago Motta potrebbe diventare il nuovo allenatore rossonero per la prossima stagione: Ecco come giocherebbe.. Thiago Motta sarà il ... (dailymilan)

Panchina Milan , Thiago Motta potrebbe diventare il nuovo allenatore rossonero per la prossima stagione: Ecco come giocherebbe.. Thiago Motta sarà il ... (dailymilan)

Il Milan si prepara ad alcune novità in Panchina in vista della prossima stagione: le parole di De Laurentiis su Thiago Motta Al termine della ... (dailymilan)

Di Carlos Passerini Il consulente del Milan infastidito dalle voci che vogliono Antonio Conte sulla panchina da giugno. E fa sapere che non lo… Leggi ...Cristian Stellini, storico vice di Antonio Conte, ha parlato a Cusano Italia TV soffermandosi anche sul futuro del tecnico ex Inter e Juventus. Dopo gli ultimi mesi di distacco dal calcio giocato, l'a ...Rinnovo Maignan, scoppia la grana in casa Milan Il portiere francese del Milan non sta vivendo un momento semplice. Contro il Frosinone ha commesso un grave errore sul gol di Mazzitelli e anche la que ...