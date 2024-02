Panchina Milan | Corsport | Thiago Motta la prima scelta | ma occhio alla Juve…

(Di mercoledì 7 febbraio 2024), secondo il Corriere dello Sportè laper il dopo Pioli:ancheIl futuro di Stefano Pioli sulladelè ancora incerto. Da quifine della stagione si deciderà se sarà lui a rimanereguida tecnica dei rossoneri o se si concretizzeranno le famose voci che parlano di ciclo finito e separazione. Ci sono già diversi nomi che potrebbero rappresentare dei forti candidati per il possibile dopo Pioli. C’è Antonio Conte, ma soprattutto. Quest’ultimo sta facendo grandi cose con il suo Bologna e attualmente i rossoblù sono meno 3 punti dal quarto posto, ...

Xavi Hernandez ha già salutato la compagnia, per quanto gli obiettivi a disposizione nella seconda parte di stagione non manchino - da... (calciomercato)

Xavi Hernandez ha già salutato la compagnia, per quanto gli obiettivi a disposizione nella seconda parte di stagione non manchino - da... (calciomercato)

2024-02-05 16:00:00 Fermi tutti! Xavi Hernandez ha già salutato la compagnia, per quanto gli obiettivi a disposizione nella seconda parte di ... (justcalcio)

Rivoluzione in vista sulla Panchina del Milan in vista della prossima stagione: le parole di Pellegatti sul possibile arrivo di Conte Contro il ... (dailymilan)

Novità importanti per quanto riguarda il futuro della Panchina del Milan : le parole del l’agente di Thiago Motta Il Milan è terzo in classifica ma è ... (dailymilan)

Zlatan Ibrahimovic sempre più protagonista del mondo Milan. Ecco cosa fa lo svedese da quanto è tornato a vestire i colori rossoneri ...Voci di mercato vedono il Bayern Monaco in pressing su Maignan qualora non dovesse rinnovare il proprio contratto coi rossoneri, in scadenza nel giugno 2026.Maignan Milan, è gelo sul rinnovo del contratto: il portiere ha fatto questa richiesta, parti ora più lontane Appare ancora molto lontano il possibile rinnovo di Mike Maignan con il Milan. La trattati ...