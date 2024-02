Paltrinieri dispiaciuto | “Stavo bene Nel finale contatti non troppo giusti | ma é lo sport”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Gregoriosi è classificato quinto nella convulsa volatache ha deciso la 5 km maschile dei Mondiali 2024 di nuoto di fondo, andata in scena a Doha, in Qatar, nella quale il lucano Domenico Acerenza ha centrato la medaglia di bronzo.ha parlato a caldo ai microfoni di Rai, non riuscendo a nascondere la propria delusione per il risultato odierno. L’analisi della gara: “Volevo solo stare lì davanti e cercare di nuotare, poi dopo si risolve tutto in piccoli momenti, che decidono l’andamento della gara. In fondo mi sono trovato, appunto, in mezzo a tanta gente: quando è così è difficile poi nuotare e mantenere il ritmo che avevi. E’ andata male, perché, perché secondo me potevo fare anche un po’ meglio, però fa parte ...