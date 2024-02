Pallanuoto | Mondiali Doha 2024 | ko che fa male per il Settebello | l’Ungheria vince 15-14 ai rigori

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Arriva la prima sconfitta per ilnella fase a gironi deidiin corsa a, in Qatar. Un ko contro la forte Ungheria che faper gli uomini di Sandro Campagna, arrivato per 15-16 ai(il match era finito 9-9) dopo non aver concretizzato un vantaggio di 9-7 quando mancava solamente poco più di un minuto alla fine dei tempi regolamentari. Una sconfitta pesante, perché la squadra magiara con una vittoria contro il modesto Kazakhstan nella terza partita si prenderà la prima posizione nel girone. L’Italia sarà invece presumibilmente chiamata a giocare gli ottavi e si complica da questo punto di vista anche la strada verso Parigi. TUTTI I RISULTATI DI GIORNATA GLI ITALIANI IN GARA OGGI IL PROGRAMMA DELLA ...

