Pallanuoto maschile Mondiali Doha 2024 | Italia-Ungheria oggi in tv | canale | orario e diretta streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Seconda giornata per laaidi nuoto dicon l’che affronta l’nel big match del girone D. Si prospetta una gara sul filo dell’equilibrio per il Settebello di Sandro Campagna, con l’forse leggermente favorita. L’appuntamento è alle ore 14.00ne di mercoledì 7 febbraio all’Aspire Dome di, in Qatar. Di seguito, le informazioni per seguire inil secondo match del Settebello contro l’neidi. SEGUI IL LIVE DELLA GARA TUTTI I RISULTATI DI GIORNATA GLINI IN GARAIL PROGRAMMA DELLA ...