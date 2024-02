Pallanuoto | cosa cambia per l’Italia ai Mondiali | tabellone impegnativo e situazione pass olimpico

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Si complica il cammino aidiperdopo la dolorosa sconfitta ai rigori contro l’Ungheria. E dire che il Settebello era in vantaggio di due reti a 120 secondi dal termine, salvo dilapidare il tesoretto soprattutto a causa di un grave errore commesso a metà vasca da Giacomo Cannella. Non vi sono dubbi che i magiari, a questo punto, vinceranno il girone D e si qualificheranno direttamente per i quarti di finale, dove troveranno probabilmente una tra Francia (a meno che i transalpini non sorprendano la Grecia: difficile) ed Australia. Insomma, i campioni del mondo in carica hanno già più di un piede in semifinale., che non dovrebbe avere problemi nel superare la Romania nell’ultimo impegno del raggruppamento, dovrà invece transitare dai playoff, una sorta di ottavo di finale che non si ...