Pallanuoto | Campagna amaro | “10 secondi ci sono costati la vittoria Ai rigori dobbiamo migliorare”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Ancora una volta il Settebello sbatte contro i calci di rigore. I tiri dai cinque metri stanno diventando una maledizione per la squadra di Sandro, che è stata sconfitta dall’Ungheria nella seconda giornata dei Mondiali di Doha. I magiari siimposti per 15-14 dopo che i tempi regolamentari erano terminati sul 9-9. Un risultato beffardo per l’Italia, che a poco più di un minuto si trovava in vantaggio di due reti, subendo poi i due gol del pareggio in dieci, complice anche una clamorosa palla persa da Cannella. Un risultato che mette sicuramente in salita il cammino iridato dell’Italia. Con ogni probabilità gli azzurri concluderanno il girone al secondo posto e dovranno giocare gli ottavi di finale contro Stati Uniti o Montenegro (solo se gli americani riusciranno a battere la Serbia). Il Settebello non potrà ...