Palazzago | cade una scala in una ditta | feriti due operai

(Di mercoledì 7 febbraio 2024). Duesono rimastiin nellaCGA Carpenterie Industriali di, in via Lega Lombarda, sulla Briantea, nella mattinata di mercoledì (7 febbraio). A causare l’infortunio dei due uomini, di 38 e 45 anni, secondo le prime informazioni sarebbe stata la caduta di unaall’interno del capannone. Sul posto sono intervenute due ambulanze e un’automedica, oltre ai tecnici di Ats e ai carabinieri di Zogno per i rilievi. I due uomini sono stati trasportati in ospedale in codice giallo.