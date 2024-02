Pagelle Sanremo 2024 | prima serata Promossi Mengoni e i ’senior’ Bocciate 30 canzoni in gara

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Amadeus e(da RaiPlay)7 1/2 a Marco. A differenza dei cantanti co-conduttori che l’hanno preceduto, il vincitore del Festival 2022 non si sottrae al gioco die questo è già un buon punto di partenza. Ma c’è di più: un misto di spontaneità e autenticità, leggerezza e profondità, che rende le gag simpatiche anche quando non mancano impacci o, a una certa, si rasenta il cringe perché la scrittura non è all’altezza degli spunti validi (i vecchie l’omaggio alla Marchesini). Menzione speciale per il modo di porsi in conferenza stampa. 7 ai senior di: Loredana Bertè e I Ricchi e Poveri non deludono. Laha una canzone manifesto che può entrare in testa, I Ricchi e Poveri si fanno notare invece ...

CP: Santi Francesi passano dai giovani per un pro forma cantano l'amore in bocca all'1.20 sono una vera ventata di aria fresca, di gioventù, di musica suonata senza sovrastrutture. Uno dei due ha ...