Padova É morto l' ex medico Gian Luca Cappuzzo per una grave malattia Nel 2006 avvelenò e uccise la moglie per gelosia

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)- É, 53 anni, all'ospedale di Dolo dopo aver lottato a lungo contro la. L'exera stato condannato per aver ucciso nella...

PADOVA - É morto Gian Luca Cappuzzo, 53 anni, all'ospedale di Dolo dopo aver lottato a lungo contro la malattia. L'ex medico era stato condannato per aver ucciso nel 2006 ...Aveva un tumore in fase terminale, si è spento all’ospedale di Dolo, dove viveva ai domiciliari ospite da una zia ...Aveva un tumore in fase terminale, si è spento all’ospedale di Dolo, dove viveva ai domiciliari ospite da una zia ...