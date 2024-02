Ostia – Spaccio | rapina e lesioni | Tre arresti

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Sono stati gli agenti della Polizia di Stato del X Distretto Lido di Roma, durante uno specifico servizio atto al contrasto dellodi sostanze stupefacenti, ad arrestare un cittadino italiano di 42 anni poiché gravemente indiziato del reato di. I poliziotti, nel monitorare un giardino condominiale in viale Vasco De Gama, si sono avvicinati ad un uomo in atteggiamenti sospetti seduto su una panchina. Lo stesso, scambiandoli per degli acquirenti, gli ha chiesto se fossero interessati ad acquistare dosi di cocaina e crack. A questo punto, gli agenti si sono qualificati e hanno bloccato il soggetto trovandolo in possesso di 17 bustine contenenti cocaina e crack, del peso complessivo di circa 4 grammi, nonché di 70 euro in contanti. Alla fine degli accertamenti il 42enne è stato arrestato. Sempre gli agenti del X Distretto, con il supporto ...