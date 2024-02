Ostia | proteste contro il ritorno del mercato a via Desiderato Pietri Il CdQ | “Decisione sbagliata | ascoltate la cittadinanza”

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Una delibera annuncia ildela via: i residenti si oppongono alladel X Municipio di Roma. Via(credits Google Maps) – Ilcorrieredellacitta.comUn’ordinanza a ciel sereno ha riacceso la diatriba attorno alla presenza deldiLevante, riaccendendo la levata di scudi da parte dei residenti di viae il Comitato Cittadino Parco della Vittoria. Come ormai esprime da quasi trent’anni, i cittadini non vogliono ildel più conosciuto “mercati degli stracci”, che in anni di attività ha portato molti disagi all’interno della zona. I residenti si ...