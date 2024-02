Ostaggi | sì di Gaza | no di Israele

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Siamo al 123esimo giorno di guerra e Hamas apre una breccia per la negoziazione degli. Dac’è apertura maboccia la proposta per l’ennesima volta. Quando finirà la guerra? Intanto in Yemen continuano le tensioni. Il premier del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, ha annunciato di aver ricevuto “una risposta positiva” da parte di Hamas sull’intesa per gliisraeliani a(fonte: ANSA). Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani nel corso della conferenza stampa a Doha con il segretario di Stato Usa Antony Blinken: “Abbiamo ricevuto una risposta da Hamas sul quadro generale dell’accordo riguardo agli. La risposta include alcuni commenti, ma in generale è positiva” Eccoci al 123esimo giorno di conflitto, sperando di una sua anche parziale ...

Le notizie di martedì 6 febbraio sul conflitto tra Israele e Hamas , in diretta. New York Times: «Almeno un quinto degli ostaggi in mano ad Hamas ... (corriere)

Hamas ha accettato la proposta di accordo con Israele per una tregua nei combattimenti a Gaza in cambio della progressiva liberazione degli ostaggi ... (open.online)

Hamas ha inviato a Qatar ed Egitto la sua risposta alla proposta di accordo con Israele per una tregua nei combattimenti a Gaza in cambio della ... (open.online)

Hamas ha inviato a Qatar ed Egitto la sua risposta alla proposta di accordo con Israele per una tregua nei combattimenti a Gaza in cambio della ... (open.online)

Guerra in Medio Oriente. Il Qatar ha annunciato di aver ricevuto 'una risposta positivà da parte di Hamas sull'intesa per gli ostaggi israeliani a Gaza. Ma la fazione islamica ...ROMA – Cessate il fuoco in Medio Oriente in tre tappe: lo prevede una controproposta di Hamas, stando ad Al Jazeera, emittente con base in Qatar, nel suo ultimo aggiornamento sulla trattativa tra Isra ...Più di quattro mesi senza combattimenti. Dopo giorni di attesa, è arrivata una proposta da parte di Hamas per giungere ad un'intesa con Israele sugli ostaggi, che ...