Osimhen vince con la sua Nigeria | quando si giocherà la finale di Coppa d’Africa

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Semithriller per Victorin-Sudafrica è storia: il risultato della sfida dopo 120 minuti. Una semithriller per Victore per il Napoli quella vissuta quest’oggi dalla. Alle ore 18 odierne ha infatti avuto inizio la sfida fra la Nazionale verde e il Sudafrica, sorpresa della competizione in grado di eliminare il Marocco ai calci di rigore. Un penultimo atto da brividi, quindi, in, scialbo per i primi 60 minuti d’incontro e poi esploso d’improvviso in seguito a una giocata proprio di Victor. Ilno ha infatti costretto al fallo la difesa avversaria concedendo, al minuto numero 67, un calcio di rigore ...