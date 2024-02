Oroscopo Paolo Fox giovedì 8 Febbraio 2024 | Pesci agitato

Leggi tutta la notizia su zon

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) L’diFox per oggi,Ariete La Luna è favorevole in amore, belle emozioni in arrivo per i nati sotto questo segno. Per quanto riguarda il lavoro, attenzione alle spese eccessive. Guardatevi attorno. Toro In amore sarà possibile fare delle belle conoscenze, guardatevi intorno! Per quanto riguarda il lavoro, Mercurio in transito dal 14, consiglia di prestare maggiore attenzione alle spese. Gemelli Se c’è qualcosa che non va cercate di non alimentare inutili polemiche nella sfera sentimentale. Per quanto riguarda il lavoro, in questi giorni è necessaria maggiore cautela. Cancro Se c’è qualcosa che non va in amore, prendete tempo e non create inutili polemiche. Per quanto riguarda il lavoro, non tutti sono dalla vostra parte, serve cautela. ...