Oroscopo Branko Mercoledì 7 Febbraio 2024 | Ariete nervoso

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) L’diper oggi,Potresti fare un piccolo passo indietro e scivolare nuovamente nel nervosismo. Dipenderà da un cambio di Luna contrario che potrebbe agitarti o affaticarti. Toro Sarai sostenuto da stelle potenti. Potrai sfruttarle al meglio, mettendo a tacere quei colleghi più giovani che cercano di farti le scarpe, per rubarti il ruolo nel lavoro, con la tua grande esperienza maturata nel tempo. Gemelli Alcune faccende economiche avranno il sopravvento sul resto. Con il tuo Mercurio nel cielo dell’amico Acquario e Giove in aspetto interessante non dovrai temere ritardi o fastidiosi contrattempi. Cancro Dovrai usare estrema cautela in amore, perché l’opposizione della Luna potrebbe fare riemergere alcune vecchie insicurezze o sospetti ...