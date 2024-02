Orologio da taschino | il fascino di un’eleganza senza tempo

first appeared on MoltoUomo.it.

Nel campo degli orologi connessi, Samsung primeggia ormai da diversi anni come uno dei principali concorrenti di Apple grazie ai suoi orologi Galaxy Watch. Tuttavia, a differenza dell’azienda ...A cosa serve Con uno smartphone è come se avessimo sempre in tasca un telefo- no, una macchina fotografica, una tele- camera, un computer, un modem, un fax, una torcia, una bussola, una radio, uno ...Dall’1 al 7 febbraio è in mostra una bella selezione di creazioni provenienti dalla Heritage Private Collection della Maison ginevrina.