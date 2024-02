Ornella Muti sta con i trattori e andrà a Sanremo con un bancale di arance

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Anchesta con i. «Venerdì io e mia figlia Naike arriveremo al Festival dia bordo di un trattore con undicalabresi che regaleremo a tutti i vip che stanno lì, anche ai cantanti», ha fatto sapere l’attrice. «Siccome inon parlano, saremo io e mia figlia a dare visibilità a tutti gli agricoltori calabresi. Se hanno bisogno di numeri telefonici e contatti glieli daremo noi, anche Al Bano si è reso disponibile», ha aggiunto. «Mi sto muovendo in questa battaglia perché sto vedendo e ascoltando in prima persona quello che sta succedendo ai nostri agricoltori, specialmente al Sud», dice al Corriere della Sera. Perché «gli agricoltori stanno buttando la frutta e la verdura a terra perché non riescono a venderla in ...