Ormai non è più TeleMeloni | ma è diventata RaiColdiretti Porta più gente Prandini che il potente Lucio Presta

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) La Rai cambia soprannome, dopodiventa. La tv pubblica, infatti, è letteralmente invasa da esperti di ogni tipo in tutti i programmi. L'aspetto che hanno in comune è uno, provengono tutti dal mondo della Coldiretti. Tingeranno di giallo pure il cavallo Rai, ironizza Il Foglio. Un intero palinsesto sembra il loro gazebo, Viale Mazzini la loro fattoria. E’ Rai Coldiretti. A "Unomattina" hanno distaccato l’esperto di cicoria Coldiretti; ai "Fatti vostri" c’è il tutor del verde Coldiretti. Se l’argomento è la pera, la parola passa a Daniele Taffon, che, insieme a Tiberio Timperi, vi suggerisce il buon radicchio. Si tratta del titolare della rubrica "Spesa amica", ma sempre di Coldiretti, l’associazione che come dice il presidente, a "Geo", su Rai 3, vanta un milione e mezzo di iscritti e che ha come ...

Tra persone morte e società fallite, persi per sempre 483 miliardi Al 31 dicembre 2023 l'Erario ha un arretrato di crediti fiscali non incassati di ... (sbircialanotizia)

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno, contro il Milan potrebbero tornare tra i convocati Mathias Olivera e Alex Meret, terzino e portiere del Napoli, out da tempo per infortunio. Hanno svolto alle ...Mediterraneo sempre più al centro dell’offerta Msc Crociere, che non smette al contempo di crescere anche ai Caraibi, ormai destinazione strategica, mentre consolida il prodotto Nord Europa, Sud ...Il cantautore tifoso a Radio Nettuno Bologna Uno: “Nella vita ho sofferto più per il Bologna che per amore, dalla curva alla tribuna la passione è la stessa” ...