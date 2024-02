Ormai le scuole sono il Bronx Un’aggressione ogni 5 giorni

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Solo lunedì l’accoltellamento a Varese di una professoressa, ieri il ferimento – sempre con un coltello – di un 15enne a Milano davanti alla sua scuola. Continua, con un bollettino pressoché quotidiano, la striscia di sangue negli istituti della Lombardia. L’ultimo episodio è avvenuto a Pieve Emanuele, nel milanese, dove nel primo pomeriggio un quindicenne è stato ferito a una coscia, senza provocare danni a punti vitali, da un suo conoscente di 18 anni al culmine di una violenta lite, forse legata ad antipatie personali o molto probabilmente per una ragazza contesa. Fortunatamente il ragazzino, ricoverato e tenuto in osservazione all’Humanitas di Rozzano, non sarebbe in pericolo di vita. L’aggressore, dopo aver sferrato il fendente, ha gettato il coltello in un cesto della spazzatura e si è allontanato ma è stato individuato dai carabinieri. Dopo Varese coltellate a Milano. Nelle ...