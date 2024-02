OraSì | vittoria di gruppo E De Gregori stringe i denti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)che ci siamo! Con la bella e meritatacasalinga contro la LUX Chieti, i giallorossi sono tornati a muovere la classifica e l’hanno fatto al termine di una gara convincente, sapendo risalire da un avvio tutto di marca teatino che aveva visto i biancorossi scappare sul 6-21, e fornendo una prestazione di altissimo livello per trenta minuti. Ciò che fa sorridere di più i tifosi e la dirigenza bizantina è stata la prova corale della squadra che ha visto tutti i giocatori scesi in campo dare un ottimo contributo e portare il loro mattoncino per unache può invertire il trend. Contro Chieti, il primo a scattare dai blocchi è stato Francesco Paolin: nel momento più nero dei suoi, il nativo di Dolo si è caricato la squadra sulle spalle, realizzando 15 punti nei primi dodici minuti di gara consentendo ...