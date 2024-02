ONU | Guterres porge auguri di Capodanno lunare a tutti i cinesi | elogiando sostegno del Paese

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Nazioni Unite, 07 feb – (Xinhua) – Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonioieri ha rivolto i suoi piu’ calorosiper ilalla comunita’ cinese globale in un video per festeggiare l’Anno del drago.ha inoltre espresso gratitudine alla Cina per il suo costanteal multilateralismo.ha esorditondo glidialla comunita’ cinese mondiale, dicendo “Chunjie Kuaile” (“buon anno”) in cinese. “Sono lieto di inviare i miei piu’ calorosicon l’inizio dell’Anno del drago. Il drago simboleggia energia, saggezza, protezione e fortuna. Abbiamo bisogno di queste ...