Ong | ' 4 morti tra cui civili nel raid israeliano in Siria'

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) "Quattro persone sono rimaste uccise, tra cui due, negli attacchi israeliani sulla città di Homs". Lo ha reso noto Rami Abdel Rahman, che dirige l'Ong Osservatoriono per i diritti umani. Il ministero della Difesano ha riferito che "il nemicoha lanciato attacchi aerei dalla direzione a nord di Tripoli (Libano) prendendo di mira una serie di siti nella città di Homs e nelle sue campagne... uccidendo e ferendo un certo numero di". La televisione di Statona ha mandato in onda alcune immagini che mostrano i soccorritori mentre cercano tra le macerie di quello che sembrerebbe essere un edificio crollato e trasportano dei corpi su una barella. Abdel Rahman, che dirige l'Osservatoriono per i diritti umani, ha riferito all'Afp ...

"Un altro attacco massiccio contro il nostro Paese. Sei regioni sono state attaccate dal nemico. A Mykolaiv, decine di edifici residenziali sono stati distrutti, una persona è stata uccisa. (ANSA) ..."Quattro persone sono rimaste uccise, tra cui due civili, negli attacchi israeliani sulla città di Homs". Lo ha reso noto Rami Abdel Rahman, che dirige l'Ong Osservatorio siriano per i diritti umani.9.30 Attacco a base Usa in Siria, 5 morti Cinque combattenti curdi sono rimasti uccisi nell'attacco di un drone contro una base americana in Siria. Lo riferi- sce l'Osservatorio per i diritti umani in ...