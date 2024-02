One Piece 2 | quando inizieranno le riprese? Ecco gli aggiornamenti

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) L'interprete di Sanjai, Taz Skylar, ha aggiornato i fan sulle tempistiche della produzione della seconda stagione di One. la star di One, Taz Skylar, ha finalmente condiviso un nuovo aggiornamento riguardante lo stato attuale della seconda stagione della serie fantasy di successo di Netflix. Durante una recente intervista con Digital Spy, Skylar ha confermato che il team creativo ha già in mente delle "date generali" per il potenziale inizio delledella seconda stagione, anticipando che il cast e la troupe torneranno presto sul set dello show in Sud Africa. "So che ci stanno lavorando", ha detto. "So che abbiamo date generali sutorneremo in Sud Africa, e non manca molto tempo. Adoro il modo in …