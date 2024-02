Omicidio suicidio al Cerreto | il dramma dell’esasperazione | sgozza la madre in auto poi si butta giù nel burrone

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Reggio Emilia, 7 febbraio 2024 – Ha ucciso laaccoltellandola alla gola in, poi si è lancia nel profondo dirupo degli ‘Schiocchi del Secchia‘ togliendosi la vita. Una doppia tragedia consumata ieri mattina tra le 8 e le 9 lungo la Statale63 del Valico del. Un Appennino che si è risvegliato piangendo l’83enne Silvana Bucci e il 66enne Gianni Dughetti. Undi esasperazione. “Non ce la faccio più”, la sintesi di alcuni bigliettini scritti dall’uomo, ritrovati poi dai carabinieri nella casa di Cervarezza dove viveva accudendo la mamma originaria di Busana. Una situazione di difficoltà che non ha più sopportato, compiendo così il duplice folle gesto (video). A dare l’allarme è stato un giovane che, mentre transitava sulla strada, ha notato una Renault Twingo con una portiera aperta, parcheggiato ...

CERRETO ALPI (Ventasso, Reggio Emilia) – Alle 8.50 l'automobilista di passaggio ha notato una vettura, ferma nel piazzale di sosta. Ha pensato che fosse strano in quella zona, piuttosto impervia, e a ...