Omicidio Pierina Paganelli sempre più intricato | chi sono tutti i sospettati e quali alibi hanno fornito

Rimini, 24 gennaio 2024 – Novità sul caso di Pierina Paganelli, la pensionata di Rimini uccisa con 29 coltellate nel garage del condominio di via ... (ilrestodelcarlino)

Gli ultimi sviluppi nel caso dell'omicidio di Pierina Paganelli. Tra sospetti, indizi e dichiarazioni, il figlio Giuliano Saponi.Secondo il figlio di Pierina Paganelli, Giuliano Saponi, la soluzione dell'omicidio sarebbe vicina: "Ho i miei pensieri", ecco cos'ha detto ...