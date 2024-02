Omicidio Bembo | tornano in carcere Sciarrillo e Iannuzzi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNell’odierna mattina personale della Squadra Mobile ha dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare innei confronti di un 33enne ed un 35enne, entrambi di Avellino, emessa dal Tribunale del Riesame di Napoli e divenuta esecutiva in seguito al rigetto del ricorso da parte della Corte Suprema di Cassazione. Con l’esecuzione dell’ordinanza si è disposto a carico dei predetti la misura della custodia cautelare in, in sostituzione del provvedimento restrittivo degli arresti domiciliari cui erano stati sottoposti nel decorso mese di luglio dal GIP presso il Tribunale di Avellino. Avverso tale provvedimento la Procura della Repubblica di Avellino aveva presentato ricorso al suindicato ufficio giudiziario partenopeo ottenendo l’odierno provvedimento, confermato dalla Suprema Corte. I due sono stati ...