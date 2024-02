Omicidio Alice Neri | al Tribunale di Modena iniziato il processo a Mohamed Gaaloul

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) È partito in Corte di assise ailper l'di, 32enne morta carbonizzata nella sua Ford Fiesta la notte del 18 novembre 2022 a Concordia sulla Secchia. L’imputato è il 30enne tunisino, arrestato a dicembre 2022 in Francia.risponde divolontario e distruzione di cadavere, reati per i quali si è chiesto il mandato di arresto europeo, mentre Parigi deve ancora esprimersi sull'estensione della consegna per violenza sessuale nei confronti di, di tentata estorsione a un'altra donna e di cessione continuata di stupefacenti.