Olympiacos-Inter Primavera 6-5 d c r | Cocchi sbaglia il rigore decisivo | eliminati!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Dopo lo 0-0 dei novanta minuti,si è decisa ai calci di. In palio c’era il passaggio del turno in Youth League. Ecco come sono finiti i rigori ad Atene., I RIGORI Mouzakitis (O): gol Stankovic (I): gol Bakoulas (O): gol Di Maggio (I): gol C. Kostoula (O): gol Owusu (I): gol Liatsikuras (O): gol Stante (I): gol Tanoulis (O): gol Sarr (I): gol K. Kostoulas (gol)(I):to-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () © ...