Olimpiadi 2026 Nodo extracosti Verifica a giugno per la pista di bob

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Le parole d’ordine? "Siamo in grande recupero". Le pronuncia il sindaco Giuseppe Sala, le ripete il presidente della Fondazione Milano-CortinaGiovanni Malagò, entrambi in piazza Scala, ieri mattina, per lo svelamento dei Cinque Cerchi olimpici e degli Agitos paralimpici, a due anni esatti dalla cerimonia di inaugurazione dei Giochi invernali a San Siro, prevista il 6 febbraio. Il primo cittadino parla degli impianti milanesi e si dichiara "abbastanza tranquillo. Siamo partiti con grande difficoltà, in particolare sul nuovo palazzetto a Santa Giulia, ma siamo in grande recupero e in linea con i tempi per la consegna prevista nel 2025. L’altro giorno sono passato al Villaggio olimpico nello Scalo Romana, che è quasi concluso, mentre in Fiera si tratta di lavori più semplici" per gli impianti di pattinaggio di velocità e per le gare femminili ...