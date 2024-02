Ogni quanto pesarsi? Arriva la risposta definitiva

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) La bilancia può essere un notevole alleato ma spesso anche un profondo nemico:? Scopriamolo Il nuovo anno è ufficialmente cominciato e per tutti noi èto il momento di pensare ai buoni propositi in vista per i mesi che ci aspettano. Ma, soprattutto, di proiettarci verso l’estate sempre più imminente e dunque Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

In qualunque cucina c’è almeno una spugnetta: fondamentale per chi ancora lava i piatti a mano, ma anche per chi invece usufruisce della comodità ... (dilei)

Tradotto in cifre, quindi in soldi, è un po’ come se il Friuli Venezia Giulia perdesse ogni anno un valore potenziale pari a circa 400milioni di euro. Un uno per cento del ...Farmaci per combattere l’ansia: uno studente bresciano su tre li ha usati almeno una volta. Un quadro choccante emerge dalla ricerca promossa da Cisl Scuola Brescia e condotta da BiblioLavoro, Centro ...La rapper avellinese, al secolo Marianna Mammone, canta La rabbia non ti basta, una canzone autobiografica in cui racconta molto di sé e che dedica alla sé del passato, «guarita» grazie proprio alla s ...