“Offro gin tonic a chi mi fa compagnia” | i motivi del disperato appello di un barista

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Un, dopo aver riscontrato diversi problemi al momento della chiusura del locale, ha lanciato un ‘insolito’In un mondo che, ahinoi, appare sempre meno sicuro c’è chi si rimbocca le maniche e trova soluzioni contro i malviventi. Questo è il caso di un giovane imprenditore che, dopo essere stato derubato diverse volte a tarda notte, ha lanciato unsocial per cercarein modo da non restare vittima dei ladri. L’delpiù volte derubato – Cityrumors.it (PixaBay) Gian Marco Goldoni, titolare del locale “In vino veritas”, nel centro di Modena, si è offerto di regalare un gina chi sarà disposto a farglida mezzanotte e mezza fino all’orario di chiusura del bar. L’idea è nata dopo che il ragazzo ...

