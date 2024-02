“Obiettivi Ue sulla qualità dell’aria rinviati al 2040? Rischio di 100mila morti in Italia” | lo studio indipendente Cosa dice la direttiva europea

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Una ricerca pubblicatarivista scientificaInternational Journal of Public Health stima in quasi 330mila – di cui un terzone – le vite umane sarebbero sacrificate in Europa dal rinvio di 10 anni dell’adempimento ai nuovi limitiindicati dall’Oms, proroga verso cui spinge anche il governo Meloni. Ladeve essere aggiornata perché l’ultima versione risale al 2008 e prevede limiti obsoleti agli inquinantidannosi per la salute umana come il particolato (PM2,5) e il biossido di azoto (NO2): per il particolato l’attuale limite è 25 ?g/m3 – ovvero cinque volte maggiore di quello indicato ...